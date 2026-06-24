ミニストップは、2026年6月23日から29日までの期間、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。ノンアル飲料の無料券も1つめの対象商品は、コカ・コーラ「よわない檸檬堂」（350ml）です。1本購入すると、「よわない檸檬堂」「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」（各350ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。引換期間は6月23日から7月6日まで。2つめの対象商品は、ポッカサッポロ