【「爛漫ドレスコードレス」第51話】 6月24日 配信 CLLENNは、マンガ「爛漫ドレスコードレス」第51話の先行配信を「ピッコマ」で6月24日に開始した。 「爛漫ドレスコードレス」は、着物を“楽しむ”ハートフルコメディマンガ。今回、最新話となる第51話が「ピッコマ」で先行配信されている。 □ピッコマ作品ページ 【あらすじ】 偶然見つけた帯をき