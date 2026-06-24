【週刊少年サンデー 2026年30号】 6月24日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年30号」を本日6月24日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙を飾るのは「名探偵コナン」の少年探偵団。巻頭カラーには、第19巻の発売を記念して「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」が登場する。また、センター