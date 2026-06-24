トレンドマイクロが反発している。同社は２３日、米オープンＡＩの「デイブレーク・サイバー・パートナー・プログラム」への参画を発表した。同社はサイバーセキュリティーに特化して構築されたオープンＡＩのフロンティアＡＩへのアクセスを獲得したという。発表内容を手掛かり視した買いが入ったようだ。ＡＩを活用したサイバーセキュリティープログラムの「デイ