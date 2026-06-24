イントランスは続伸。年初来高値を更新した。２３日取引終了後、ＡＩデータセンター関連事業とＧＰＵサーバー販売事業を核とした新規事業を開始すると発表した。コンサルティング会社のダイナミックソリューショングループ（東京都港区）と資本・業務提携し、同企業の傘下でＡＩインフラ構築に豊富な知見と実績を持つデジタルダイナミックを含めた連携の中で事業拡大を目指す。ＧＰＵサ