タメニーが急反発しストップ高の１００円に買われている。２３日の取引終了後に、２６年３月期の有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 同社では２１年３月期から３期連続で営業損失を計上。２４年３月期に営業損失はいったん解消したものの、２５年３月期は営業損失を計上し、あわせて債務超過状態となっていたことから、継続企業の前提