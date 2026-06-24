神戸物産は朝方高くスタートした後に値を消すなど冴えない動きに。２３日取引終了後、５月度の月次ＩＲニュースを発表。神戸物産単体の売上高は前年同月比３．０％増だった一方、営業利益は同１６．５％減となった。「月間特売」「爆弾価格」の対象商品が顧客に支持され、売り上げを牽引した。利益面では為替影響に伴う仕入れコストの上昇が響いた。 出所：MINKABU PRESS