竹内まりやが、7月22日にリリースする映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』を記念して、『まりやに会おう！』と題したスペシャルファンミーティングを開催する。 （関連：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋一の功績） 本イベントは、10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合