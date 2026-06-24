日本調理機が急伸しストップ高の５６２０円に買われている。２３日の取引終了後に、７月３１日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS