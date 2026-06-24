亀田製菓は小動き。同社は２３日、一部の米菓商品について１０月１日納品分から順次、価格改定を実施すると発表した。対象となるのは「亀田の柿の種６袋詰」など計４２商品。店頭での想定改定率は３～１７％程度になるという。 出所：MINKABU PRESS