ジャパンエレベーターサービスホールディングスは、５月２２日に年初来高値１９０６円をつけたのち調整局面に入っているが、業績拡大期待を背景に株価は反騰に向かうことが予想され、時価水準は拾い場と考えたい。 エレベーターのメンテナンスやリニューアルで独立系首位。保守契約台数が年間１万３０００台ペースで伸びていることや、リニューアル実施台数が増加し