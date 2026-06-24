午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９００、値下がり銘柄数は６０２、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に空運、海運、医薬品、不動産など。値下がりで目立つのは保険、非鉄金属、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS