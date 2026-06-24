3月にNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』を卒業した“初代体操のお姉さん”こと秋元杏月が、約7年間の活動期間の知られざる秘話や将来のビジョンを語ったインタビューが公開された。 参考：“初代体操のお姉さん”秋元杏月、『おかあさんといっしょ』ファミリーコンサートを語る 今回のインタビューは、杏月お姉さんの魅力がたっぷり詰まった『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきが