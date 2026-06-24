家族の介護に励むなかで、ふと疲れを感じたり、心に余裕がなくなったりすることはありませんか。 日々の身体介助や認知症への対応が続くほど、介護を担う方の心身には大きな負荷が積み重なりやすくなります。 厚生労働省の調査でも、こうした疲れを一人で抱え込むリスクが示されており、ご自身の生活を守る視点も欠かせません。 本記事では、介護疲れが起こる背景や心身の負担を軽減するための対処法、負担を軽くする公的サ&