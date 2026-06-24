東海旅客鉄道（JR東海）は、三重県志摩エリア・英虞湾（あごわん）を舞台に、その魅力を五感で体感できる観光キャンペーン 「志摩にしました。」を、キャンペーンサイト公開とともに実施しています。キャンペーンサイトURL：https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/shima/■志摩でしか出逢えない「ここだけの体験」を凝縮第2弾となる今年は 「ただ見るだけじゃない。ここでしか出会えない、英虞湾体験。」をテーマに、自然に