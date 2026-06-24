ワールドカップで存在感を示す日本代表DFに、プレミアクラブが注目しているようだ。イギリスの大手紙『The Daily Telegraph』でサッカー記者を務めるマイク・マクグラス氏は６月23日、自身のSNSを更新。現在アヤックスでプレーする冨安健洋の去就について言及した。同記者は、「元アーセナルのDF冨安健洋は、来シーズンもアヤックスに残留する可能性は低いとみられる。ワールドカップでは日本代表の２試合に出場しており、プ