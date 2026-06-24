SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice」は6月24日より、「クマメンテパウダー」の限定色「SP02 ナチュラルイエロー」、「ぽわんチーク」の限定色「SP04 メロウコーラル」とスポットメンテパウダー専用ブラシ「スポットメンテブラシ」を数量限定で全国発売します。また、昨年10月に発売した「スポットメンテパウダー」の限定色「SP05 オサエテミント」