クリスティアーノ・ロナウドを擁するポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのK組２節で、ウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。５−０で大勝した。DRコンゴとの初戦（１−１）で動きの悪さが指摘され、批判を浴びたC・ロナウドだったが、見事に２ゴールをマーク。開始６分でジョアン・カンセロのクロスに合わせ、史上初のW杯６大会連続得点を達成すると、39分にブルーノ・フェルナンデスのスル