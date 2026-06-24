【その他の画像・動画等を元記事で観る】 横浜流星×広瀬すずW主演、監督：藤井道人による映画『汝、星のごとく』が10月9日に全国公開。このたび、本作の新キャストとして、松村北斗（SixTONES）、中村アン、濱田岳の出演が決定した。 ■松村北斗の役どころは、横浜流星演じる青埜 櫂の相棒にして、なんでも話せる良き親友 繊細かつ豊かな表現で読む者の心を捕らえて離さない世界観で魅了し、5月27日に発売された新刊『多類