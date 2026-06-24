【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIのメンバーが自ら企画・表現し、発信する個人コンテンツ「INI STUDIO」より、池崎理人（崎は、たつさきが正式表記）の新曲「Backseat」が6月24日0時にデジタル配信開始となった。 ■INI Official StationheadにてListening Party開催が決定 新曲「Backseat」は池崎が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR＆B楽曲となっている。 23日21時30分に