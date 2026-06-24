◆未来の業績予想をもとに株価が形成されるスペースX 今回は市場の注目を集めた2つのイベント、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（スペースX） の上場とケビン・ウォーシュFRB（米連邦準備制度理事会）新議長による初会合となったFOMC（米連邦公開市場委員会）について述べていきたい。 まず、6月12日（現地時間、以下同）に ナスダックに上場したスペー