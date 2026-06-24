24日10時現在の日経平均株価は前日比273.38円（-0.39％）安の6万9515.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは602、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は198.12円の押し下げで東エレク がトップ。以下、信越化 が44.42円、フジクラ が31.58円、アドテスト が31.38円、ＴＤＫ が26.65円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、