中国南部の広西チワン族自治区出入国検査総駅の東興口岸（出入国検査所）の統計によると、東興口岸の出国者数が2026年6月22日の閉門時点で前年同期比21．04％増の延べ500万人を突破しました。同口岸の利用人数は着実に増加しており、中国とベトナム間の人的往来は活発な勢いを見せています。今年に入り、中越間の人的交流や文化・観光面での協力が持続的に深まる中、東興口岸からの出入国者数は引き続き急上昇しています。跨境観光