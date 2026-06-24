松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』（7月11日スタート）の本編映像が初解禁され、あわせて第1話の場面写真とあらすじも公開された。 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前