工藤静香の新作アルバム『Dynamic』が本日6月24日（水）発売された。 アルバム「Dynamic」は、デビュー39年目を迎える工藤静香が「ロック」をコンセプトイメージに掲げた、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム。 豪華制作陣も話題で、音楽シーンを牽引する気鋭アーティストたちが楽曲を提供し、新たな化学反応を生み出している。 またこのタイミングで、アルバムタイトル楽曲「Dynamic」