新日本製薬が、2020年からシンプルスキンケアブランド「パーフェクトワン」シリーズのイメージキャラクターを務めている中島健人を起用した新TVCM「レッドカーペット」篇（30秒）を6月28日（日）から全国で放送する。 【動画】中島健人出演TVCM「レッドカーペット」篇（30秒） 本TVCMは、主力商品であるオールインワン美容液ジェルシリーズが国内売上10年連続No.1を獲