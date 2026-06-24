日本生物物理学会のAI共著論文専門誌のポイント日本生物物理学会（京都市）が、人工知能（AI）を共著者とした論文を専門に扱う新たな国際科学誌を作ることが24日、分かった。本年度中にAIが論文の評価に関わる仮想的な編集室を設置し、5年後をめどにオンライン誌を創刊する方針。研究への活用をどこまで容認するか、さまざまな意見がある中で、AIを共著者とする論文のみを扱う科学誌は異例とみられる。研究にAIが使われること