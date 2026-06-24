サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を行った。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、オランダ戦中に負傷した左膝のリハビリが続いているＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝について「もう相当良くなっていますよ」と早期復帰に太鼓判を押した