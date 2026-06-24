◇W杯北中米大会1次リーグL組パナマ―クロアチア（2026年6月23日米国・トロント）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、2大会ぶり2度目の出場のパナマ（FIFAランキング39位）はクロアチア（同15位）と対戦。負けた方が1次リーグ敗退という状況だったが、0―1で屈した。パナマは初戦のガーナ戦を0―1で落としており、クロアチアもイングランドに大敗。負けた方が1次リーグ敗退と