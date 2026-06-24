声優で歌手の大橋彩香が24日までにXを更新。6月30日をもって所属事務所を退所することを報告した。大橋は「先程のFC配信でもお話しさせていただきましたが、2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました」とあらためて報告。「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづった。退所にともない、ファンクラブ「BIG BRIDGE FAMI