「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが23日、自身のインスタグラムを更新。食事ショットを投稿した。「最近のお酒事情」とつづり、ボディーラインの曲線美が際立つ白のピチピチトップス姿で白ワインを片手に笑顔を見せるショットをアップ。「前はハイボールとか日本酒派だったけど、最近はシャンパンとか白ワインが気分でも全然詳しくない飲みやすくておすすめがあったら教えてほしいです」と伝えた。フ