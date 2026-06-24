日本時間25日にB→C→A組の順に1次リーグ最終戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。実は決戦前日の日本時間25日に決勝トーナメント（T）進出が決定する可能性も。そのパターンとは──。2試合終え、日本は勝ち点4でF組2位。仮にスウェーデンに敗れて組3位となっても、決勝T進出を視界に捉えている。それどころか、決戦前日に吉報が届く可能性も。48