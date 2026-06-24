「ベイビー・ドライバー」や「ウエスト・サイド・ストーリー」などで知られる、俳優のアンセル・エルゴートがアニメ映画「Groove Tails」の豪華声優陣に加わる。 【写真】高校時代から10年交際人気俳優が破局したバレリーナ 現在制作中で2026年の第4四半期にアニメーション工程を完了するとみられているこの新作は、アヌシー国際アニメーション映画祭2026でバイヤ&