FWアンテ・ブディミルが決勝ゴール、パナマは敗退決定クロアチア代表は現地時間6月23日に行われたFIFA北中米共催ワールドカップ（W杯）グループL第2節でパナマ代表に1-0で勝利しした。MFルカ・モドリッチの代表通算200試合目のメモリアルマッチとなった一戦で、今大会初勝利。決勝トーナメント進出に望みをつないだ。直近2大会連続でベスト4進出を果たしているクロアチアだが、今大会は初戦でイングランド代表に2-4で敗戦。先