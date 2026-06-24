OPALIS テンカラットとミュージックレインによる、俳優／声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS（オパリス）」の第２弾発掘企画となる全国オーディションの募集が開始された。「OPALIS」は、俳優／声優の発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクトとして、田中麗奈、井浦新、高良健吾、中条あやみら実力派俳優から人気モデルまで多彩なタレントが所属する芸能プロダクション「テンカラ