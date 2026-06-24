日本代表DF渡辺剛が語った対策日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・ダラスでグループリーグF組第3戦・スウェーデン戦を迎える。日本代表が最も警戒するのがスウェーデンの強力な2トップ、アレクサンドル・イサク（リヴァプール）とヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）だ。この二人をいかにして止めるか。そこが勝敗を握るポイントになる。ここまでスウェーデンは初戦でチュニジアを5-1で破ったものの、第2戦のオランダ戦