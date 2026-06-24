日立製作所（6501）が、リアルな社会インフラにデジタル技術を融合させる「Physical AI」の実装を加速させている。【こちらも】次世代型社会インフラ研究の中核拠点「調和の丘」同社が誇る独自プラットフォーム「HMAX」を社会インフラのオペレーティングシステム（OS）として位置づけ、次世代の成長ドライバーへと育てる戦略だ。市場では同社の中長期的なEPS（1株当たり利益）成長率を年率15％以上と試算する見方もあり、新N