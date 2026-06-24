記事ポイントブランド初のキャラクターコラボとしてナルミヤキャラクターズ限定デザインが登場キラキララメのアクリルチャーム全4種をランダム封入、数量限定発売着圧・補整設計はそのままにY2K×パステルカラーの特別仕様で展開 YB-LAB.は、着圧レギンスブランド『グラマラスパッツ』シリーズより、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定デザイン商品を2026年6月25日(木)より発売します。ブランド初となるキャラ