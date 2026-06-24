◆米大リーグメッツ―カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツ・千賀滉大投手（３３）が、本拠のカブス戦に今季初勝利を目指して先発したが、２回に一挙５点を失うなど３回２／３を投げ、３ランと２ランの２発もあって７失点で降板。６三振を奪った一方、６四死球と制球難が響き、防御率はついに１０・０８と１０点台になった。初回は空振り三振、一邪飛、空振り三振と全盛時を思い起こさせ