記事ポイント2026年6月20日〜30日にオープン8周年記念イベントを開催6月28日にライブ・ビンゴ大会、レストランや売店のお得なキャンペーンも実施龍ケ崎市初の天然温泉を備え、7種類の湯船とサウナ・岩盤浴が楽しめる施設 楽久屋が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」は、2026年6月にオープン8周年を迎え、6月20日(土)〜30日(火)の期間に「オープン8周年記念イベント」を開催します。ライブや参加型イベント、レストランのお