MBSラジオは24日、音声特化型の新たなお笑い賞レース『関西みらい銀行 presents MBSラジオ漫談王決定戦2026』の開催を発表した。【写真】『MBSラジオ漫談王決定戦2026』決勝特番MCを務める小籔千豊『MBSラジオ漫談王決定戦』とは、ファンの熱い支持を受けるラジオメディアだからこそできる圧倒的な熱量を持った大会を目指して開催する、ラジオ発、話芸一本勝負の新たなお笑い賞レースとなる。テレビや動画配信など、視覚的要