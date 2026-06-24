シンガー・ソングライター竹内まりやが、ファンミーティング『まりやに会おう！竹内まりや スペシャル・ファンミーティング』を開催することが決定した。【動画】竹内まりや『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』第2弾トレーラー竹内は、昨年開催し14万人を動員した11年ぶりのアリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』を完全収録したライブ映像作品を7月22日に発売する。同作は、ひとつのツアーからのベスト