6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務め、俳優の岡崎紗絵が共演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（7月11日スタート、毎週土曜後9：00〜後9：54）の本編映像が初公開され、合わせて第1話の場面写真とあらすじも公開された。【場面写真】「僕が彼女を守るんだ」見守る松村北斗本作は、純愛と狂気の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬