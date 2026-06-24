工藤静香の19枚目となるオリジナルアルバム『Dynamic』が24日に発売された。あわせて、アルバムタイトル曲「Dynamic」のミュージックビデオも公開された。【動画】工藤静香のバキバキ腹筋！「Dynamic」ミュージックビデオ『Dynamic』は、デビュー39年目を迎えた工藤が「ロック」をコンセプトに掲げて制作した、2年ぶりのオリジナルアルバム。音楽シーンを牽引するアーティストたちが楽曲提供に参加し、新たな化学反応を生み出