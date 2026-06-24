日本銀行は、今月の金融政策決定会合の主な意見を公表しました。今後、想定以上に物価が上がるリスクを重く見て、利上げに踏み切ったことがわかりました。日銀は今月15日から16日にかけて当面の金融政策を決める会合を開き政策金利を0.75％から1％と31年ぶりの水準に引き上げました。植田総裁が欠席するという異例の状況の中、総裁を除く8人の政策委員のうち賛成7・反対1で決めました。きょう公表された主な意見によりますと、会合