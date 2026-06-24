ＪＲ九州は２３日、福岡市で定時株主総会を開いた。株主から、西九州新幹線の武雄温泉駅（佐賀県武雄市）から九州新幹線までの「未整備区間」について質問があり、古宮洋二社長は改めて「ＪＲ佐賀駅（佐賀市）を通るルートが一番望ましい」との見解を示した。昨年より約２０人少ない３７４人の株主が訪れ、うち２３人が質問した。西九州新幹線に関する質問に古宮社長は「本州から西九州エリア全体に効果が最大限発揮されるルー