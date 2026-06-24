テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金前8：00）が24日、生放送され、レギュラーコメンテーターでジャーナリストの玉川徹氏と、水曜コメンテーターの安部敏樹氏の休演を伝えた。【写真】羽鳥アナから欠席が伝えられた玉川徹氏（左）番組冒頭、羽鳥慎一アナと松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。羽鳥アナが「6月24日水曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。きょうは玉川さんと阿部さん