とちぎテレビ 中東情勢の影響でプラスチックの原料が入手しづらくなった状況を受けて、足利市の２つの企業が紙を原材料としたある商品を開発しました。 足利市にある老舗企業「日光商事」です。１９５２年に創業し、包装資材などを手がけています。 日光商事が、同じく足利市にある紙製品メーカー「栗原紙器」と共同で開発したのは、「紙でできたハンガー」です。 開発のきっかけは、４月上旬にハ