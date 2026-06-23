とちぎテレビ 鹿沼市の松井正一市長は２３日の定例の会見で、栃木県内で初めてとなるふるさと納税専用のＬＩＮＥ公式アカウントを開設したと発表しました。 鹿沼市が県内で初めて開設したふるさと納税専用のＬＩＮＥアカウントでは、アカウント登録者だけにホームページの情報とは別の返礼品の先行予約や限定キャンペーンなどの特別な情報提供を検討しています。 令和7年度の鹿沼市のふるさと納税額