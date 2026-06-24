日銀本店＝東京都中央区日銀が24日発表した15、16日の金融政策決定会合の主な意見で、政策委員から利上げを「数カ月に1度のペースで検討することが望ましい」との主張が出ていたことが分かった。一方で企業の設備投資を抑制し、生産や雇用に悪影響を与える可能性があるとして、利上げを見送るべきだとの意見も出ていた。日銀はこの会合で政策金利を0.75％程度から1.0％程度まで引き上げることを決めた。31年ぶりの高水準となる